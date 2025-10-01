Haberler

Kars'ta Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamına Erişim Engeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta emniyet güçleri, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabını tespit ederek, bu hesaplara erişim engeli getirdi.

Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.