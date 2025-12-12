Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 80 hesap engellendi
Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 80 sosyal medya hesabı tespit edilerek erişim engeli getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis reklam yayınını paylaşan 80 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
