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Kars'ta yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı

Kars'ın Selim ilçesinde yaralı bulunan sakarmeke kuşu tedavi altına alındı.

SELİM, KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde yaralı bulunan sakarmeke kuşu tedavi altına alındı.

Hasbey köyünde arazide gezerken yaralı kuş bulan Diner Demirtaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bölgeden alınan ve sakarmeke olduğu tespit edilen kuş, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli, Selim, Kars, Güncel, Haberler

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