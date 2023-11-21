Kars'ta narkotik köpeği Daxonun desteğiyle bir evde yapılan aramada yatak odasındaki komidinin içine gizlenmiş ve kargo gönderisinden çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kars'ta yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

KARS'ta narkotik köpeği Daxonun desteğiyle bir evde yapılan aramada yatak odasındaki komidinin içine gizlenmiş ve kargo gönderisinden çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından Kağızman ilçesine kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisini alarak takip başlattı. Kargonun teslim edildiği evde narkotik köpeği Daxonun de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği yatak odasındaki komidinin içerisinde 1 kilo 664,65 gram eroin, 200 fişek halinde kağıda emdirilmiş bonzai, 46,60 gram sıvı bonzai, 2,95 gram bonzai, 0,38 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 7 cam aparat ve çok sayıda alüminyum folyo bulundu.

Gözaltına alınan 43 yaşındaki H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmakö suçundan tutuklandı. (DHA)