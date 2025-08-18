Kars'ta Yangın: 4 Ev, 2 Samanlık ve 1 Ahır Hasar Gördü

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında 4 ev, 2 samanlık ve 1 ahır zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, köylüler tarafından söndürülemedi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında 4 ev, 2 samanlık ve 1 ahır hasar gördü.

İlçeye bağlı Kurbançayırı köyünde İsmail Bulut'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını köylüler söndüremeyince durum ekiplere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Kars, Sarıkamış ve Selim Belediyesi İtfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Sarıkamış Orman İşletmesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede yandaki 4 ev, 2 samanlık ve 1 ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ekiplerin söndürmekte güçlük çektiği yangın nedeniyle ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Buğday ve saman balyalarının da zarar gördüğü yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
