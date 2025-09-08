Haberler

Kars'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Küle Döndü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle iki ev ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, köylülerin müdahalelerine rağmen büyüyünce itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Üç saat süren çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan Nizamettin Gökcan'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki kardeşi Mehmet Gökcan'ın evine de sıçradı.

Köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyete ait TOMA'nın müdahale ettiği yangında, 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
