Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Yalnız Yaşayan 56 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kars'ta Yalnız Yaşayan 56 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Ali Zer, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının durumu bildirmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Zer'in hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kars'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Şehitler Mahallesi 130. Sokakta bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ali Zer'in (56) evinden koku alan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde Zer, koltukta hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelme ekiplerinin incelemesinin ardından Zer'in cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Yerel Haberler Güncel kars

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

"Ateşkes" diyen Bıden, bir yandan da katliama destek verecek
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
Antalya elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadir Ezildi Söylemezsem Olmaz olayı nedir? Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal maçı ne zaman, saat kaçta, kaç kaç Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, kaç kaç? Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zonguldak SSK Kırıkkale FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Zonguldak SSK Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? İzmir Çoruhlu FK Edirnespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig İzmir Çoruhlu FK Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? 1 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });