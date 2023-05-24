Kars'ta yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Kars'ın Digor, Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

Kars'ın Digor, Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, "esrar elde etmek için kenevir ekmek" suçundan aranan 1 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan aranan 4 şüpheli, Digor, Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.