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Kars'ta yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Kars'ta yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kars'ın Digor, Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

Kars'ın Digor, Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, "esrar elde etmek için kenevir ekmek" suçundan aranan 1 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan aranan 4 şüpheli, Digor, Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Susuz Kars Güncel Haberler

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