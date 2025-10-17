Kars'ta Yağlık Ayçiçeği Ekim Alanı Yüzde 50 Arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tohum desteğinin etkisiyle geçen yıla göre ekim alanı yüzde 50 arttırılan yağlık ayçiçeği, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İklimin sert geçmesi nedeniyle çiftçilerin tereddütle yaklaştığı ayçiçeğine, geçen yıl iyi verim alınması ve desteklerin çoğalmasıyla ilgi de arttı. Geniş bir coğrafyayı kapsayan Kars Ovası'nda bu yıl 3 bin dekar alanda devlet desteğiyle yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı.

Hasadı yapılan yağlık ayçiçeğinde yüksek verim üreticisinin yüzünü güldürdü. Kent genelinde hasadı yapılan ayçiçeğinde yaklaşık 850 ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Bakanlığın desteğiyle yağlık ayçiçeği ekilişini sağlamak için çiftçilere temin ettikleri yüzde 75 hibeyle tohumun dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, şimdi de bunun hasadının yapıldığını anlattı.

Kars'ta bu yıl yaklaşık 3 bin dekar alanda ayçiçeği ekilişinin yapıldığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Verim gayet iyi, bunu ilimizde yaygınlaştıracağız. Önümüzdeki yıllarda da ekilişi daha geniş alanlarda olacak şekilde destek olacağız. Bölgemizde çok yoğun bir ekiliş alanı yoktu, çiftçimiz çok talep görmüyordu. Geçen seneden bugüne yaptığımız bu projeyi desteklemeler neticesinde çiftçimiz oldukça yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu sene 3 bin dekarlık alanı önümüzdeki sene inşallah 5 bin dekarlık bir alana çıkarmayı hedefliyoruz."

-"Kars'ta sadece arpa, buğday yetişmiyor"

Yağlık ayçiçeği desteği alan çiftçilerden Kezban Ercan da güzel verim aldıklarını önümüzdeki yıl ekiliş alanlarını büyüteceklerini söyledi.

"Daha iyi verim alabilmek için daha çok alan ekeceğiz." diyen Ercan, "Bu sene 300 dekar ektik, önümüzdeki yıl ise 500 dekara çıkartacağız. Bakanlığımızın destekleriyle daha iyi verim alabiliriz, herkese tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çaybaşı köyünde çiftçilik yapan Hakan Ercan ise devletin yüzde 75 hibe desteğiyle iyi verim elde ettiklerini vurguladı.

Ercan, "Kars'ta sadece arpa, buğday yetişmiyor yağlık ayçekirdeği, çerezlik, mısır olmaz diye bir şey yok yeter ki ek, ektin mi her şey oluyor. Yağlık ayçiçeği olarak 400 dekar alana ektik iyi verim aldık." ifadelerini kullandı.