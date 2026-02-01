Haberler

Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan yaban hayvanları görüntülendi

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karla kaplı arazide yiyecek arayan yaban hayvanları görüntülendi. Kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı bölgede, hayvanlar besin bulmakta zorlanıyor. Yerel halk, yaban hayvanları için yiyecek bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar ulaştığı ilçe kırsalında, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Alisofu ve Asboğa köyleri bölgesindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kızıl tilkiler ile dere kenarında bekleyen gri balıkçıllar ve bitki tomurcuklarından beslenmeye çalışan yaban kuşları objektife yansıdı.

Vatandaşlardan Hikmet Buğday, AA muhabirine, kışın çok çetin geçtiğini belirterek, "Bugünlerde havalar bayağı soğuk. Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çektiği için yol kenarlarına, bahçeye, çatıya bir şeyler koymamız lazım ki hayvanlar barınabilsin." dedi.

