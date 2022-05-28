Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı - Haberler

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Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı

AA - Ali Çelik - Güncel
Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı

Kars'ta, Kağızman Belediyesince vatandaşlara ata tohumlarından üretilen 15 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı.

Kars'ta, Kağızman Belediyesince vatandaşlara ata tohumlarından üretilen 15 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı.

İstiklal Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kağızman Belediyesince ilçeye özgü ata tohumundan üretilen domates, biber ve salatalık fideleri vatandaşlara ücretsiz verildi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı konuşmada, Kağızman'a özgü tohumların sürdürülebilmesi için üretim yaptıklarını ve bunları vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

İklimi bakımından Kağızman'da birçok ürünün yetiştiğine dikkati çeken Yıldız, "Kağızman'da organik üretimi ve tüketimi desteklemek amacıyla fide dağıttık. Kağızman yöresine ait ata tohumundan üretilen fidelerden yetişen domates, salatalık ve biberler organik olmasından dolayı vitamin ve mineral açısından oldukça zengin." dedi.

AA / Ali Çelik - Güncel

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