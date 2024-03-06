Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen F.A, E.C.B. ile B.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ile E.C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.K. serbest bırakıldı.