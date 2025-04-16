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Kars'ta Uyuşturucu Taşıyan İran Uyruklu DJ ve 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kars'ta uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle İran uyruklu DJ Roghaıyeh Khodadadı ile iki kişi tutuklandı. Üzerinden 102,04 gram sentetik uyuşturucu çıkan DJ'in yanı sıra, operasyonda yakalanan 27 ve 25 yaşındaki şüpheliler de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kars'a uyuşturucu taşıyan İran uyruklu kadın DJ ile uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli@ tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurye, uyuşturucu satıcıları ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yapılan çalışmalarda, Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında İran uyruklu DJ Roghaıyeh Khodadadı yakalandı.

Polis ekiplerince kadın DJ üzerinde yapılan aramada, 102,04 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklunun uyuşturucu taşıdığı kişilere yönelik yapılan operasyonda F.K. (27) ve S.A. (25) otogardaki bir otomobilde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu sahne sanatçısı Roghaıyeh Khodadadı ve F.K. ile S.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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