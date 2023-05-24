Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında daha önce belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.