İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı
Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.K. ve A.F.Ö. isimli iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve suç gelirleri ele geçirildi. Zanlılar, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.K. (37) ve A.F.Ö. (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 205,91 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 915 lira suçtan elde edilen gelir ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.