Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

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Kağızman'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu iki kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kağızman'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.Ö. (26) ve M.K. (19) gözaltına alındı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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