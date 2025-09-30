Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.K. (37), B.A. (26) ve M.S. (26) yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 185,43 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımı için bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.