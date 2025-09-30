Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen baskında 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 185,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.K. (37), B.A. (26) ve M.S. (26) yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 185,43 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımı için bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Protestolar ülkeyi kaosa sürükledi! Cumhurbaşkanı kabineyi feshetti

Yüzlerce kişi soluğu sokakta aldı, protestolar hükümet devirdi
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.