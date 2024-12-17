Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kars- Erzurum kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan aramada, İstanbul-Kars seferini yapan otobüsün şoförü A.K'nin (37) üzerinde 2 parça halinde 38,10 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin devam eden operasyonda aynı gün uçakla Kars'a gelen E.O. (31) ve R.Y.A. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.