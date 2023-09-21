Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 23.39 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen 2 kişiyi durdurarak üzerlerinde arama yaptı. Şüphelilerden birinin üzerinde 23.39 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kars'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devem ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Yenişehir Mahallesi. İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde durumlarından şüphelenilen 2 kişi durduruldu.

Durdurulan şüpheliler Ö.Y. (19) ve H.T. (17)'nin üzerinde arama yapıldı. Şüphelilerden H.T.'nin üzerinde yapılan aramada 4 paket halinde 6.26, 5.36, 6.58 ve 5.19 toplam 23.39gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.T. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARS