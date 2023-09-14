KARS'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

KARS'ta polis ekiplerince aparta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir aparta operasyon düzenledi. Baskında F.A. (34) ve Ş.G.?nin (28) konakladığı odada 5 fişek halinde toplam 3,14 gram metamfetamin, 34 adet sentetik ecza hap, 5,36 gram esrar 2 bin 200 lira suçtan elde edilen gelir, 3 parça alüminyum folyo ve 1 parça cam aparat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.