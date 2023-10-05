Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, bir kişinin üzerinde ve işyerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.
Kars'ta 1 kişinin üzerinden ve işyerinden uyuşturucu çıktı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 ticari taksi durduruldu.
Takside bulunan Ö.S.'nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 127.20 gram Metamfetamin, 2 parça halinde toplam 5,24 gram Esrar ve 1 adet aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili Ö.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. - KARS