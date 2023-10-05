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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, bir kişinin üzerinde ve işyerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.