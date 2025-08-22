Kars'ta Uyuşturucu Kaçakçılığı: İranlı Yolcunun Makatında 203 Gram Metamfetamin Bulundu

Kars'ta Uyuşturucu Kaçakçılığı: İranlı Yolcunun Makatında 203 Gram Metamfetamin Bulundu
Kars'ta yapılan yolcu otobüsü denetiminde, İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Biri hastaneye sevk edilerek röntgenle 203 gram metamfetamin tespit edildi ve cerrahi operasyonla çıkarıldı. Şüpheliler tutuklandı.

KARS'ta hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu yolcunun makatında röntgenle 203 gram metamfetamin tespit edildi. Uyuşturucu, cerrahi operasyonla çıkarıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolunda yaptığı uygulamada, Iğdır'dan gelen yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Jafar Ayrem (42) ve Amır Rafıeı Shekarbaghanı (34) gözaltına aldı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden Shekarbaghanı'nin çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. 7 parça halinde 203,02 gram metamfetamin, hastanede cerrahi operasyonla çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
