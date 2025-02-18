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Kars'ta Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Kars'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 50,39 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda K.A. (29) ve Ş.T. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerileri ve ikametlerinde yapılan aramada 50,39 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe " Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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