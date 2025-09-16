Haberler

Kars'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde, şüpheli davranış sergileyen bir kişinin üzerinde ve çantasında 605,54 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde durdurdukları bir otobüste denetim yaptı.

Yapılan kontroller sırasında şüpheli davranışlar sergileyen E.Y'nin (25) üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 605,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.