Kars'ta uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 zanlı tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Narkotik dedektör köpek "Daxo"nun da yer aldığı aramada, otomobilde güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin ve 20 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili A.K. (30), A.İ. (26), K.K. (37) ve M.A.G. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.