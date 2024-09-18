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Kars'ta Üretilen Sobalar Doğu Anadolu'ya Dağıtılıyor

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Sarıkamış ilçesinde 40 işçinin üretimiyle yıl boyunca devam eden sac soba imalatı, 8 il ve ilçeye sevk ediliyor. Fiyatları 500 ile 1000 lira arasında değişen sobalar, kış şartlarına dayanıklı ve uygun maliyetli olarak sunuluyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor.

Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Odun, kömür, tezek yakılabilen kovalı, 10 çeşit değişik ebat ve tipteki sac ve emaye sobaların fiyatı 500 ile 1000 lira arasında değişiyor.

İmalathane sahibi Osman Yıldız, AA muhabirine Sarıkamış'ta sac soba imalatının çok eski yıllara dayandığını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartlarına dayanıklı herkesin bütçesine uygun kaliteli ve ucuz sobalar ürettiklerini dile getiren Yıldız, "Yaklaşan kışa hazırlık olarak bizim bu imalathanede yılın 12 ayı üretim yapılmaktadır. Eylül, ekim aylarında gelen siparişler üzerine Doğu Anadolu bölgesinin birçok yerine başta Ardahan, Iğdır, Kars, Muş il ve ilçelere günde 100 soba imal ederek gönderiyoruz.10 çeşit soba yapımı elimizde mevcut gelen talep üzerine farklı sobalarda üretilerek satılmaktadır." diye konuştu.

İmalathanede soba yapımı öğrenen çıraklardan Mehmet Yıldız, güzel bir sanat öğrendiğini belirterek, "Yaz dönemlerinde boş kaldığım zamanlarda arkadaşlarla soba yapan akrabaların yanında bu sanatı öğrendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Doğu Anadolu Sarıkamış 3-sayfa Ekonomi Güncel kars

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