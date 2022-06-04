Üniversite öğrencilerinden şehitlere vefa - Haberler

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Üniversite öğrencilerinden şehitlere vefa

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü öğrencileri, "Soğuğa Yazılan Destan" projesi kapsamında Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'nda temizlik ve çevre düzenlemesi etkinliği gerçekleştirdi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü öğrencileri, "Soğuğa Yazılan Destan" projesi kapsamında Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'nda temizlik ve çevre düzenlemesi etkinliği gerçekleştirdi.

Bölümden 30 öğrenci, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Kop koordinesinde, Sarıkamış-Kars kara yolunda bulunan Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'ndaki boyası silinmiş şehitlerin isimlerini, anıttaki diğer yazıları yeniden boyayarak tadilat ve temizlik çalışması yaptı.

Kop, AA muhabirine, amaçlarının bölümün son sınıf öğrencileriyle kente dair belleklerinde iz bırakabilecekleri ve geriye dönüp hatırlayabilecekleri bir projeye imza atmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin şehitlere olan vefalarını gösterebilmek adına harekete geçtiklerini belirten Kop, şunları kaydetti:

"Buradaki eserler Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 1996 yılında yapılmış. Allah yapanlardan razı olsun. Bakım ve onarımı zaman zaman elden geçmiş. Biz bu çalışmayı yaptığımız esnada 4 ilden turlarla ziyaretçiler geldi. Onlara en azından 'Kars'ta hiç değilse üniversite şehirle birleşmiş ve değerlerine sahip çıkıyor, bizlerin daha rahat gezip tozmalarına zemin hazırlayan bu şehitlerimizi anıyorlar' demeyi sahada gösterdiğimiz için çok mutluyuz."

Öğrencilerden Dilek Özil de okulu bitirirken çok anlamlı bir çalışma yaptıklarını anlattı.

"Soğuğa Yazılan Destan" projesi kapsamında şehit anıtında temizlik, çevre düzenlemesi ve silinmiş yazıların boyanması gibi işler gerçekleştirildiklerini aktaran Özil, yaptıkları etkinliğin manevi huzurundan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Hüseyin İnce ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtımızın silinmiş yazılarını belirginleştirdik. Etrafın tadilatını ve temizliğini yaptık. Bunu yaparken vatana bir hizmet gibi gördük ve çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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