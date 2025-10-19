Haberler

Sarıkamış'ta 90 Bin Şehit Anısına Ağaç Dikim Etkinliği

Sarıkamış'ta 90 Bin Şehit Anısına Ağaç Dikim Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 90 bin şehit anısına "Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun" ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 90 bin şehit anısına "Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun" ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Hançerli Düzü mevkisinde bir araya gelerek, önce çevre temizliği yaptı, ardından sarıçam fidanlarının dikimini gerçekleştirdi.

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinesinde, Sarıkamış şehitleri anısına 90 öğrenci, 90 fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.

Tanyeri, AA muhabirine, şehitlere vefa olarak bu etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Bu tür faaliyetlerin milli bilinç ve çevre açısından çok önemli olduğunu belirten Tanyeri, "Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na yeni gelen öğrencilerimize 'Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun' projesini bu yıl da etkinliklerimizin arasına koyduk. Doksan bin şehidimiz adına bu projeyi yapmaya çalışacağız. Bizim bu yörenin sarıçam ağaçlarının dikimini arkadaşlarımızla yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 3. sınıf öğrencisi Rabia Elmas da projenin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında bir araya geldik. 90 bin şehidimize vefa olarak ağaç dikimi gerçekleştirdik. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Çetinkaya ise tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek, "Okulumuzun düzenlemiş olduğu fidan dikme etkinliğindeyiz. Sarıkamış 90 bin şehidimizi anıyoruz aynı zamanda ve onların anısına fidanlarımızı dikiyoruz, ayrıca çevre temizliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Seyir halindeki otomobil E-5'te alev topuna döndü

Otomobil E-5'te alev topuna döndü
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.