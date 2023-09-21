Kars'ta Tütün ve Elektronik Eşya Kaçakçılığı Operasyonu

Kars'ta tütün ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada büyük miktarda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirdi.