Kars'ta trenin çarptığı bozayı telef oldu
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, trenin çarptığı boz ayı telef oldu.
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, trenin çarptığı boz ayı telef oldu.
Sarıkamış Tren İstasyonu yakınlarında trenin raylarda yürüyen bir ayıya çarptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri boz ayının öldüğü tespit etti.
AA / Hüseyin Demirci - Güncel