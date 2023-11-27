Kars'ta trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyü mevkiinde meydana geldi. Y. G. sevk idaresinde otomobil, E.İ.Y. ve Y.Ç.Y.'nin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Yusuf Çağlar Yemen (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulansla Akyaka Entegre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Egemen İsmail Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Y.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS