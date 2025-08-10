Kars'ta Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
Kars-Ani kara yolunda, süt toplama kamyoneti ile traktör ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kars'ta traktör, otomobil ve süt toplama kamyonetinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nurali K. yönetimindeki 75 BB 599 plakalı süt toplama kamyoneti, Kars-Ani kara yolu üzerinde aynı istikamette giden Sedat Ö'nün kullandığı 36 AAU 902 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetin arkasında bulunan süt tankerlerinden biri koparak karşı yönden gelen Burak İ. idaresindeki 36 AAE 381 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet T, Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Burak İ, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

