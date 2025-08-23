Kars'ta Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

İlçeye bağlı Mescitli Köyü mevkisinde, Erzurum istikametinde Hakkı Bulut idaresinde ilerleyen 01 AZE 996 plakalı otomobil, Sinan Kazak yönetimindeki 04 AAJ 224 plakalı tıra çarptı.

Otomobil sürücüsü Bulut'un yaralandığı kazada ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan Bulut'u çıkartarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bir süre tek taraflı trafiğe kapatılan yol, otomobilin çekiciyle götürülmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
