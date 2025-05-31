Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Can A. idaresindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, Harun Y. yönetimindeki 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ve Süleyman K'nin kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille Harakani Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen Ahmet Ö. idaresindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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