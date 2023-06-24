Kars'ta trafik kazası: 3'ü çocuk, 12 yaralı

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 12 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Digor ilçesine bağlı Halıkışlak köyü mevkinde meydana geldi.

Halıkışlak köyü mevkiinde E.A.'nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen U.G.D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birisi devrildi. Kaza da her 2 otomobilde bulunan 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulansa sevk edilirken, jandarma yolu trafiğe kapatarak, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak Iğdır ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, daha sonra trafiğe yeniden açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.