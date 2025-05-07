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Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. İki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir araç sulama kanalına düştü ve bir yaralı hastaneye sevk edilmeden hayatını kaybetti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muhammet B. idaresindeki 07 BFB 406 plakalı hafif ticari araç, Esenyayla köyü girişinde Mecnun T. yönetimindeki 36 AAT 399 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Muhammet B'nin kullandığı araç sulama kanalına düştü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kibar A, Sercan B. ve Ecevit T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Kibar A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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