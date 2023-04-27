Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kars'ta tırın çarptığı iki öğrenciden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kars'ta tırın çarptığı iki öğrenciden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Güncel Haberler

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı iki öğrenciden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı iki öğrenciden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kars Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yalçın İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Nehir Y. (7) ile 3. sınıf öğrencisi Sude T.'ye (10), Yasin T. idaresinde plakası belirlenemeyen tır çarptı.

Öğrencilerden Nehir Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Sude T. ise sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen öğrencinin cenazesi otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza sonrası sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

Mustafa Yalçın Kağızman Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title