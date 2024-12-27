Kars'ta Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.
Deniz Kızılaslan (26) idaresindeki mısır tanesi yüklü tır, Alisofu köyü yakınlarında Serkan Güler (38) yönetimindeki 35 BME 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Şarampole devrilen tır alev aldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ve beraberindeki B.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince tırdaki yangın söndürüldü.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.