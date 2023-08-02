Kars'ta Ticari Taksiye Yönelik Silahlı Saldırıda 2 Kardeş Hayatını Kaybetti, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta Subatan Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli Erzincan'da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kars'ta ticari taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Ö.B. ile N.A.B'nin öldürülmesine, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçanların yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

Olaydan sonra kentten kaçan 4 zanlı, Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olaya karışan diğer kişilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.