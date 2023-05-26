Kars'ta terör örgütüne finans sağlayan 11 kişi gözaltına alındı

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla terör örgütüne finans sağlayan, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan ve terör örgütü propagandası yapan 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kars'ta jandarma düzenlendiği operasyonla terör örgütüne finans sağlayan, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan ve terör örgütü propagandası yapan 11 kişiyi gözaltına aldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlendiği operasyonla terör örgütüne destek verenlerin belini kırdı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi maksadı ile yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan 1, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 4 ve terör örgütü propagandası yapmaktan 6 kişi hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlendikleri operasyonla şüpheli 11 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler İl jandarma Komutanlığına getirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 11 kişiye terör suçlarından yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonlar halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi. - KARS