Kars'ta Terör Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi.

Kars'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 1, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçuna karıştığı tespit edilen 4 ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
