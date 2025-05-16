Kars'ta Tefecilik Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Tefecilik Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
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Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli mühimmat ve senetler ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezindeki 8 adrese 15 ekip ve 45 personelle baskın yapan polisler, 5 şüpheliyi yakaladı, çeşitli senetler, 3 cep telefonu, 4 SIM kart, kurusıkı tabanca ve şarjör ile 32 tabanca fişeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. (52), A.A. (37), G.G. (36) ve B.A. (34) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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