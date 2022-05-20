Kars'ta tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi tutuklandı - Haberler

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 17 Mayıs'ta tartıştığı 2 kardeşi tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi K. ile Uğur ve Burhan Otu kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla iki kardeşi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Fevzi K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Fevzi K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fevzi K'nin, Otu kardeşleri, 5 Mayıs'ta tabanca ile yaşamına son veren oğlu Yunus Emre K'yi intihara sürüklemekten sorumlu tuttuğu ve bu nedenle tartıştıkları belirtilmişti.