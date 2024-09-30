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Kars'ta Tartışma Kanlı Bitti: Eşi Tarafından Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Kars'ta Tartışma Kanlı Bitti: Eşi Tarafından Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Kars'ın Susuz ilçesinde Delal M., tartıştığı eşi Sıla M.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Sıla M.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Delal M. tutuklandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan Delal M. (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Delal M, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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