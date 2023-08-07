Kars'ta tarlalardan yüzde 100 verim elde edildi

KARS Kars'ta yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesiyle arpa, buğday, ayçiçeği ve silajlık mısırda yüzde 100'lük rekolte artışı sağlandı.

Kars'ta bol yağışlı geçen yaz ayı arpa, buğday, ayçiçeği ve silajlık mısırda yüzde 100'lük rekolte artışıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hasat dönemine kısa süre kala halı ve kilim desenlerini anımsatan altın sarısı arpa, buğday tarlaları ile yeşil ayçiçeği ve silajlık mısır tarlaları havadan görüntülendi.

"Herkesin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak"

Bu yıl ekinlerin çok bol olduğunu ifade eden Arpaçay ilçesine bağlı Akçalar köyünden çiftçi Erkan Kaya, "Ürünler maşallah bu sene çok iyi yağmurlardan dolayı, arpa olsun, buğday olsun, yulaf olsun gayet bol miktarda, herkesin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak. Bu güne kadar hiçbir sıkıntı olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Allah doludan saklasın, şimdi artık yulaf biçimindeyiz. 10-15 gün sonra arpa biçimi başlayacak. Sırasıyla devam edecek" dedi.

Kars'ta 2023 yılında yağmurların bol olmasıyla başta arpa, buğday olmak üzere yulaf, silajlık mısır ve ayçiçeği ürün rekoltesinde yüzde 100'lük artış görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Karslı çiftçilere verdiği destekle ekilen tohumlar, yetişerek hasat edilmeye hazır hale geldi. Çiftçilerin ot biçimine başladığı Kars'ta arpa ve buğday biçilmesine ise sayılı günler kaldı.

"Ekili araziler halı ve kilim desenlerini anımsatıyor"

Öte yandan Kars'ta tarım arazileri en verimli yılını yaşarken, altın sarısı arpa ve buğdayın, silajlık mısır ile ayçiçeğinin yeşiliyle birleşmesi nakış nakış işlenmiş halı desenlerini anımsatıyor. Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi.