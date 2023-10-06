KARS'TA, 'TARLA GÜNÜ' VE 'KOÇ KATIMI' DÜZENLENDİ

KARS'ta düzenlenen 'Tarla Günü'nde ilk kez ekilen silajlık soya çeşidinin hasadı yapılırken geleneksel 'Koç Katımı' töreni düzenlendi. Traktörle hasat yapan Vali Ziya Polat daha sonra et ve süt veriminin artırılması, hayvanların yılın ilk ayında doğuma başlaması için düzenlenen törende koçların koyunların arasına bırakılmasını izledi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yola çıkılan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilen 'yemsoy' silajlık soya çeşidinin tanıtıldığı Kars'ta 'tarla günü töreni düzenlendi. Merkez Ayakgedik köyünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan ve ilk kez silajlık soya ekimi yapan muhtar Ergün Kılıç, 'Köyümüzün ekonomisi, hayvancılığa ve tarıma dayalıdır. Şimdiye kadar mısır silajı ile uğraşırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün personellerinin teşvikleriyle silajlık soya fasulyesi ekimini 5 Haziran'da yaptık, gübremizi, sulamamızı yaptık. Nasip olursa da bugün hasadımızı yapacağız. Bundan sonra da önümüzdeki yıllarda da protein değeri yüksek olan aynı ürünü ekmeği düşünüyorum diye konuştu.

TİTİZ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Silajlık soyanın, silajlık mısırın proteinini yüzde 7 den 17'lere çıkardığını kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, 'Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, kırsal kalkınma ve tarımın geleceğini ele alan konularda Bakanlığımızın tüm birimleri ile birlikte titiz çalışmalar yürütmekteyiz. Bu bağlamda ekonomik gelişmişliğine katkı sunmak ve kentlerimiz avantajlı olduğu alanlarda çalışmalar gerçekleştirmeyi misyon edinmiş durumdayız. Bildiğiniz üzere ilimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından ülkemizin en önemli şehirlerindendir. Kırsal nüfusun büyük çoğunluğu hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlamaktadır. Hayvan yetiştiriciliğinin temel geçim kaynağı olduğu ilimizde hayvan beslemenin önemi de oldukça büyüktür. Kaliteli kaba yem ile beslenen hayvanlardan alınan verim de daha iyi olacaktır. Bu yüzden ilde kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yapılan çalışmalar çok önemlidir. Hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yem isteklerini doğrudan otlayarak gidermeleri, her bölgenin iklim, toprak, su gibi ekolojik özelliklerine bağlı olarak yılın ancak belirli zamanlarında mümkün olabilmektedir. Uygun otlama zamanı dışında kalan süre için hayvanların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini farklı yemlerden karşılamaları gerekmektedir. Bu farklı yemlerden birisi son zamanlarda sıkça kullanılan silaj yemleridir. Silaj yemi, sektörde gelişmiş ülkelerde, büyükbaş hayvancılık başta olmak üzere, büyükbaş hayvanların tümünü beslemede oldukça önemlidir dedi.

ÇİFTÇİNİN HAYVANLARINA YEDİRECEĞİ YEMİ KENDİLERİ ÜRETMELİ

Hayvancılık yapan tüm çiftçinin hayvanlarına yedireceği yemi kendilerinin üretmesi gerektiğine ve saman yerine mısırlık silaj, fiğ, korunga ve silajlık soya yedirilmesi gerektiğini söyleyen Kars Valisi Ziya Polat ise şunları söyledi 'Hasat günü, ürünün diktiğimiz tohumların ürün olarak karşımıza çıkması Rabb'im bereketli kılsın inşallah. Muhtarımızmış ürünü ilk defa Kars'ta diken ve biraz sonra hasat yapacağız tarlamız var. İlk olmak zordur ama önemlidir, örnek olduğu için muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Biraz önce bilgi aldım muhtarımızdan, sahadakiler onlar çünkü müdürlerimizden alıyoruz ama bu işin uzmanı sahadakiler, verimin iyi olduğunu ve daha iyi olacağını söyleyerek 'süte daha çok faydası olacağını düşünüyoruzö dedi. Silajlık mısırdan daha süte katkısı olacağını söyledi. İnşallah biçtikten hayvanlarımıza yedirdikten sonra buna birebir de şahit olacağız. Bizim insanımızın önce görmesi lazım görmeden bir şeye inanmamız biraz zor. Ama Kars, tarım ve hayvancılığın önemli şehirlerinden birisi. Biz hayvan yemini kesinlikle kendimiz üretmek zorundayız. Maalesef samanla hala bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Saman yiyecek olarak değil başka amaçlarla kullanmamız lazım normalde. Bizim mısırlık silajımızı, fiğ, korunga ve şimdi de soya dikmeye başlamanın önemini bilerek daha çok dikmemiz lazım. Yani hayvancılık yapan her vatandaşımızın hayvanının yiyeceği ürünü de kendisi üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef biz bazen biçer yapan arkadaşlara otu veriyoruz karşılığında saman alıyoruz. Saman dediğim gibi başka amaçlarla kullanması lazım. Tüm çiftçilerimize destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Tarım Müdürlüğümüz özellikle hep söylüyoruz, sahada olacağız, bizim ziraat mühendisimiz, veterinerimiz, tekniker, teknisyen arkadaşlarımız bu şehrin herkes toprağında olacak bundan sonra inşallah. Sahada bu devletin, bu milletin asıl sahipleri olan köylümüzün, çiftçimizin, hayvancılık yapan kardeşlerimizin hizmetinde, emrinde olacaklar. Ağır ağır, tarla tarla dolaşacağız. Ne sıkıntısı var bu milletin Yerinde görüp, yerinde çözüm bulmamız gerekiyor. Sadece onlar değil hep beraber. Dediğim gibi burası tarım ve hayvancılığı önemli şehirlerinden birisi. Bir proje yaparken de vatandaşımızın, çiftçimizin, hayvancılık yapan kardeşlerimizin önceliklerini baz almamız lazım. Ne istiyor bizden Hep onu söylüyoruz. Ne istiyor Biz onlar için ne yapabiliriz Bakın bugün bence çok önemli bir hasat. Yani ilk olması çok çok önemli, inşallah verimi de olur muhtarım, süt verimini de arttırır. Bu sene 3-5 dönüm diktim diyor, seneye belki daha fazla ve daha fazla kişiler diker umuduyla. Destek olan hocama, tarım müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza tabii ki liderlik önderlik yapan muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun. Konuşmaların ardından Kars'ta ilk defa ekilen silajlık soya hasadı yapıldı. Hasada katılan Vali Polat traktör kullanarak hasada yardım etti.

KOÇ KATIM TÖRENİ

Daha sonra merkeze bağlı Oğuzlu köyüne geçen Vali Polat ve beraberindekileri köy girişinde Türk Bayraklı atlılar tarafından karşıladı. Oğuzlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde Kafkas ekibinin gösterisinin ardından Vali Polat kooperatif üyeleri tarafından yapılan yöreye özgü endemik bitkilerden elde edilen ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Koçların koyunlara katılım törenine katılan Vali Polat burada yaptığı açıklamada, 'Sezon öncesi koç katılım törenini de yaptık, bereketli olur inşallah. Tarımın ve hayvancılığın en önemli şehri olan Kars'ta biz de tüm ekiplerimizle sahada olarak çiftçimize destekte bulunacağız diye konuştu (DHA)