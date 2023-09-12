Kars'ta Tarihi Eser Operasyonu: 2 Heykel ve Silahlar Ele Geçirildi
Kars'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 heykel, gözyaşı şişesi ile silahlar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 heykel, gözyaşı şişesi ile silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanması için çalışma yürüttü.
Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda T.Ç. (53) ve E.B.B. (32) gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 2 heykel, 1 gözyaşı şişesi, 2 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek, 66 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel