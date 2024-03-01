Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kars'ta, tarihi eserleri çeçil peyniri arasına gizleyerek yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak amacıyla yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan B.A'yı (51) tespit etti.

Belirlenen noktada yolcu otobüsünü durduran ekipler, B.A'nın eşyalarında yaptığı aramada, çeçil peyniri paketleri arasına gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirdi.

Muhafazaya alınan eserler, incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.