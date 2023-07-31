Kars'ta taksiye silahlı saldırı: Ölü sayısı 2'ye çıktı

Kars'ın Subatan Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan N.A.B hayatını kaybetti. Böylece saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.