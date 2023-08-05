KARS'ta Taksiye Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 4 Şüpheli Yakalandı

KARS'ta taksiye silahlı saldırı düzenleyip 2 kardeşi öldüren, diğer kardeş ile taksi şoförünü de yaralayan 4 şüpheli, 50 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

KARS'ta, taksiye silahlı saldırı düzenleyip 2 kardeşi öldüren, diğer kardeş ile taksi şoförünü de yaralayan 4 şüpheli, 50 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde, 30 Temmuz'da, seyir halindeki taksideki 3 kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda taksi şoförü ile 3 kardeş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ö.B. ve N.A.B. hayatını kaybetti, yaralı olan diğer kardeş ve taksi şoförünün ise tedavileri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeden otomobille kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, il dışından geldiğini tespit etti, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Kiralık araçla, saldırıda kullanılan 1 tabanca, 1 adet AK-47 tüfek ve çok sayıda farklı ebatlarda fişek ise Sarıkamış ilçesinde ormanda gömülü olarak bulundu.

Plaka tanıma sistemine takılan şüpheliler F.D., M.Y., O.G. ve N.F.A., Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Kars'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. 'Ateşli silahla kasten öldürme, kasten yaralama ve 6136 SKM' suçlarından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.